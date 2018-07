Mitteldeutsche Zeitung: Haseloff will Abschiebungen nach Syrien Regierungschef im MZ-Interview

Halle (ots) - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff(CDU) hat sich für mehr Abschiebungen nach Syrien ausgesprochen. Nurnoch sehr wenige Menschen kämen mit einem grundgesetzlichgarantierten Asylgrund ins Bundesland, sagte er der in Halleerscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Montag-Ausgabe). DieAnerkennungsquote liege bei unter drei Prozent. "Wir müssen mehrMenschen zurückführen - auch nach Syrien, wenn die Voraussetzungendafür gegeben sind", sagte der Regierungschef. "Die Kanzlerin hat jagerade mit den Russen, die dort militärisch stark engagiert sind,darüber gesprochen, wie man das organisiert." In Syrien herrschtseit 2011 Bürgerkrieg, Millionen Menschen verloren ihre Heimat.Haseloff äußerte sich auch zum Asyl-Streit zwischen CDU und CSU.Sowohl Bundesinnenminister Horst Seehofer als auch Kanzlerin AngelaMerkel hätten Schuld an der Eskalation. Der Konflikt hätte nieöffentlich ausgetragen werden dürfen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell