Mitteldeutsche Zeitung: zu Haseloff

Halle (ots) - Doch warum macht Huke, den Fall erst jetztöffentlich zu machen? Warum wurde Haseloff nicht damals derangeblich wahre Wert der Karten in Rechnung gestellt? So wirkt es,als ob Huke nach seiner Demission böse nachtreten will. Dass essoweit kommen konnte, daran ist der Ministerpräsident aber selbstSchuld. Schließlich gelten gerade für Politiker ganz besonderemoralische Maßstäbe. Auch wenn er keine geldwerten Vorteile hatte:Hätte er Karten bekommen, wenn er nicht Ministerpräsident gewesenwäre? Es wäre zumindest viel schwieriger gewesen.