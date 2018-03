Mitteldeutsche Zeitung: Nach Hacker-Attacke auf Bundestag: Sachsen-Anhalt kündigt Aufrüstung gegen Cyberangriffe an

Halle (ots) - Nach schweren Hackerangriffen auf das Datennetz derBundesregierung kündigt Sachsen-Anhalts Finanzminister André Schröder(CDU) grundlegende Sicherheits-Verbesserungen im Land an. Das neueLandes-Datennetz werde "deutlich robuster gegenüber solchen Angriffenwie vor wenigen Tagen sein", sagte er der in Halle erscheinendenMitteldeutschen Zeitung (Dienstagausgabe). So würden Bürgerdaten inBehörden und der Verwaltung sicherer. Beim jüngsten Digitalangriff inBerlin Anfang März waren unbekannte Hacker in das Außenministeriumeingedrungen. Es sollen auch Daten abgeflossen sein.Schröder kündigte eine gesonderte IT-Sicherheitseinheit für dieLandesregierung an. Sie soll allen Ministerien zur Seite stehen. Auchdie Zusammenarbeit mit den Bundesländern soll intensiver werden -konkret mit nationalen Prüfsiegeln für Hard- und Software inBehörden.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell