Mitteldeutsche Zeitung: zu Großbritannien

Halle (ots) - Beide große Parteien verzeichneten großenStimmenzuwachs. Mindestens in England, dem übermächtigen Teil desVereinigten Königreiches, ist das schon verloren geglaubteZwei-Parteien-System mit Macht zurück. Landesweit haben dienational-populistische Ukip und die Liberaldemokraten, in Wales undSchottland auch die jeweiligen Nationalisten an Boden verloren. Mayerhält eine letzte Chance, ihren Kurs auf einen bedingungslosenharten Brexit zu überprüfen. Die 60-Jährige muss ihren Stil ändernund auch die Interessen der 48 Prozent Brexit-Gegner im Augebehalten. Sonst wird sie das Jahresende nicht in der Downing Streeterleben.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell