Mitteldeutsche Zeitung: Großbäckerei Aryzta/ Wirtschaft Zwei Werke stehen auf der Kippe

Halle (ots) - Der Backkonzern Aryzta beabsichtigt offenbar, zweikleinere Werke in Mitteldeutschland zu schließen. Das berichtet diein Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstag-Ausgabe).Betroffen seien die Standorte Mansfeld (Landkreis Mansfeld-Südharz)mit rund 180 Mitarbeitern und Artern (Thüringen) mit 25 Mitarbeitern,teilten Aryzta-Mitarbeiter der MZ mit. Das Unternehmen erklärte aufAnfrage, dass "Kapazitätsverschiebungen innerhalb der existierendenProduktionsstätten geprüft werden". Ein Firmensprecher sagte: "Es istnicht auszuschließen, dass die Linienreduzierung zur Schließungkleinerer Produktionsstandorte führen kann." Das soll laut Aryztaohne betriebsbedingte Kündigungen geschehen. Die betroffenenMitarbeiter sollen wohl in das benachbarte große Werk in Eislebenwechseln. Dort arbeiten bereits 1 700 Beschäftigte. DieProduktionsverschiebung soll in den nächsten zwölf bis 18 Monatenerfolgen. Hintergrund: Der Tiefkühl-Backwarenhersteller will Anlagenbesser auslasten.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell