Mitteldeutsche Zeitung: Groß-Vorhaben in Sachsen-Anhalt Umweltministerin Dalbert kritisiert Investoren wegen Planungsfehlern

Halle (ots) - Sachsen-Anhalts grüne Umweltministerin ClaudiaDalbert wehrt sich gegen den Vorwurf, sie lege wichtigen BauvorhabenSteine in den Weg. "Ich verhindere da nichts", sagte sie derMitteldeutschen Zeitung (Sonnabendausgabe). Für Verzögerungen beimIndustriepark in Sangerhausen und bei der Seilbahn in Schierke seienvielmehr die Investoren verantwortlich. "Das sind schlichtePlanungsfehler. Seit mindestens zehn Jahren könnte man wissen, dassdas Umwelt- und Naturschutzrecht sehr streng ist", sagte Dalbert. Beijedem Vorhaben müsse man auch Umweltbelange prüfen, etwa ob einebedrohte Art betroffen sein könnte.Beim Industriepark Mitteldeutschland in Sangerhausen ist nochoffen, ob dieser mit einer Hamsterpopulation vereinbar ist. Dieebenfalls umstrittene Seilbahn, die das Skigebiet in Schierke (Harz)mit dem Wurmberg in Niedersachsen verbinden soll, könnte durch eineTrassenverlegung rechtskonform werden. Die zuständige Behörde prüftden Vorschlag noch. "Ich verstehe ja, dass die Leute in Sangerhausensagen: Ist denn der blöde Hamster wichtiger als unsereArbeitsplätze?", sagte Dalbert. Tatsächlich wisse niemand, ob derHamster wirklich notwendig sei, um das Ökosystem vor dem Kippen zubewahren. "Weil wir das nicht wissen, müssen wir die Artenvielfaltinsgesamt erhalten."