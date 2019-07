Mitteldeutsche Zeitung: zu Griechenland

Halle (ots) - Nun kommt es darauf an, was der neue PremierministerMitsotakis und Oppositionschef Tsipras machen. Mitsotakis will derWirtschaft mit einer Entschlackung der öffentlichen Verwaltung undSteuersenkungen Wachstumsimpulse geben. Seine Devise lautet: wenigerStaat, weniger Steuer, mehr Investitionen und neue, hochwertigeArbeitsplätze. Er will das Wachstumstempo von derzeit weniger alszwei Prozent im Jahr auf vier Prozent mehr als verdoppeln. Ob ihm dasgelingt, wird nicht zuletzt von der Opposition abhängen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell