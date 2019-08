Mitteldeutsche Zeitung: zu Greta Thunberg

Halle (ots) - Doch inzwischen hat sich herausgestellt, dass dieLogistik für Gretas große Fahrt mehr Transatlantik-Flüge nötig machtals die vier Hin- und Rückreisen für sich und ihren Vater. Das nehmenihr nun auch Wohlgesonnene übel. Die Symbolik der Reise erscheintfragwürdig: Was will Greta zeigen? Als Alternative für Geschäfts-oder Urlaubsreisen kommen Hochseejachten kaum infrage. Hätte sichThunberg per Video zur Klimakonferenz zuschalten lassen, ließe sichdas besser zum Vorbild ausrufen: Viele klimaschädliche Reisen sinddank moderner Technik längst überflüssig. Heiligt also der Zweck dieMittel? Kann Gretas Weltreise so viele Menschen für den Klimaschutzmobilisieren, dass deren Druck die Politik zum Handeln zwingt?Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell