Mitteldeutsche Zeitung: Glücksspiel Neues Gesetz setzt Spielhallen unter Druck

Halle (ots) - Das seit Juli verschärfte Spielhallengesetz setztdie Glücksspiel-Branche in Sachsen-Anhalt unter Druck. Das berichtetdie in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung(Donnerstag-Ausgabe). Viele Spielhallen mussten bereits schließen,weitere rutschen in die Illegalität ab. Allein von Januar bis Julimachten neun Prozent der Spielhallen dicht, die Gesamtzahl fiel von355 auf 322. Rund jedes dritte verbliebene Casino besteht nur nochmit temporärer Ausnahmeregelung. Und: 31 der übrigen Spielhallen imLand laufen sogar ohne Behörden-Genehmigung. Die Zahlen legte dasWirtschaftsministerium auf Anfrage des Landtags-Abgeordneten RüdigerErben (SPD) offen.Hintergrund der Entwicklung in der Branche sind verschärfteRegeln für Spielhallen-Besitzer. Seit Juli muss ein Mindestabstandvon 200 Metern zu Jugendeinrichtungen wie Kitas, Schulen undJugendklubs gewahrt werden. Auch untereinander müssen Spielhallendiesen Abstand halten. Zudem untersagt das Gesetz sogenannteMehrfach-Konzessionen. So dürfen Betreiber nicht mehr einzelneRäume der selben Lokalität zu jeweils eigenständigen Spielhallendeklarieren. Mit diesem Kniff schraubten Unternehmer die Anzahl derSpielautomaten pro Lokal nach oben. Spielsucht-Therapeuten loben dieverschärften Regeln.