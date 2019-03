Mitteldeutsche Zeitung: zu Gleichberechtigung und Frauentag

Finanztrends Video zu



Halle (ots) - Wenn wir uns für eine andere Person einsetzen,zeigen wir Krallen. Geht es um unseren Lohn, werden wir plötzlichleise. Das müssen wir ändern, liebe Frauen: Nur wenn wir hartnäckigund selbstbewusst unsere Rechte einfordern, werden bei derGleichberechtigung alle Lücken geschlossen. Sonst führen das Mehran Haushalt und Kinderbetreuung sowie das geringere Gehalt am Endezu weniger Rente und möglicherweise in die Altersarmut. Wir Frauenin Ostdeutschland zeigen bereits, wie es funktionieren kann. Zwölfvon 17 ostdeutschen Politikern, die seit der WiedervereinigungRegierungen angehörten, waren oder sind Frauen. Und auch in derWirtschaft sind mehr ostdeutsche Frauen als ostdeutsche Männer inFührungspositionen. Und auch beim Thema gerechte Bezahlung stehenostdeutsche Frauen besser da.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell