Mitteldeutsche Zeitung: Gleichberechtigung Land erreicht eigenes Ziel nur mit Rechentrick

Halle (ots) - Das Land Sachsen-Anhalt kommt seinem Ziel, 50Prozent der Führungspositionen im öffentlichen Dienst mit Frauen zubesetzen, kaum näher. Das berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Dienstag-Ausgabe). Zwar sind laut Justiz- undGleichstellungsministerin Anne-Marie Keding (CDU) offiziell 47,3Prozent der gehobenen Führungsposten von Frauen besetzt. In derregelmäßig erhobenen Statistik, die Keding am Dienstag im Kabinettvorstellen wird, sind allerdings erstmals Schulleiter undSchulleiterinnen eingerechnet. "Damit wird versucht, ein positivesBild zu zeichnen und die Lage schön zu rechnen", kritisierteLandesfrauenrats-Chefin Eva von Angern (Linke). Denn rechnet man dieSchulrektoren weg, bleibt eine Quote von 34,5 Prozent weiblicherFührungskräfte. Mit Blick auf Top-Jobs im öffentlichen Dienstoffenbare sich so weiterhin "ein unterirdisches Bild", kritisiert vonAngern.