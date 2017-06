Mitteldeutsche Zeitung: Giftsee in der Altmark AfD stellt Anzeige gegen zwei Landesminister

Halle (ots) - Im Zusammenhang mit der umstrittenenBohrschlammgrube in Brüchau (Altmark) hat AfD-Fraktion im LandtagAnzeige gegen den Deponiebetreiber Engie (früher Gaz de France),Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) und UmweltministerinClaudia Dalbert (Grüne) erstattet. Laut Robert Farle,Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD, hat die Fraktion dieStaatsanwaltschaft eingeschaltet, "weil die Gesundheit vielerMenschen akut in Gefahr ist, von Seiten der Ministerien und Politikeraber nichts passiert". Die Angelegenheit werde leider behandelt "wiejeder andere Aktenvorgang".Rund 40 Jahren lang waren in der Grube giftige Bohrschlämme undAbfälle aus der Altmärker Erdgasproduktion verklappt worden.Mittlerweile ist klar, dass ein Teil der Schlämme radioaktiv ist, dasGrundwasser belastet. Aus Behördenakten geht hervor, dass es schonim Jahr 2000 Kenntnisse gab, dass die Grube undicht ist - und Giftins Grundwasser fließen könnte. Seit 2012 werden keine neuen Stoffeim See eingelagert.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell