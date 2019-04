Mitteldeutsche Zeitung: Geld für Strukturwandel/ Sachsen-Anhalt taucht in Liste der Bundesregierung kaum auf

Halle (ots) - Halle - In der Landesregierung Sachsen-Anhaltswächst die Sorge, Sachsen-Anhalt könne bei der Bundesförderung vonBraunkohleregionen zu kurz kommen. Das berichtet die in Halleerscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnerstag-Ausgabe). Anlass istein Eckpunktepapier aus dem Bundeswirtschaftsministerium von PeterAltmaier (CDU). Laut Entwurf soll die Fördersumme von 40 MilliardenEuro aufgeteilt werden: 14 Milliarden gehen an die Länder, 26Milliarden Euro verteilt der Bund selbst in den Kohle-Regionen. Fürdieses Bundesprogramm benennt das Papier sogenannteLeuchtturmprojekte. Sachsen-Anhalt taucht in dem Ministeriumsentwurfkaum auf. Andere Braunkohleländer sind dagegen mit teurenGroßprojekte in Altmaiers Liste aufgeführt. In Nordrhein-Westfalenetwa soll der Eisenbahnknoten Köln modernisiert werden, allein dafürsind Milliardensummen im Gespräch.Sachsen-Anhalts Regierungssprecher Matthias Schuppe sieht dennochkeinen Grund zur Sorge. Das Papier aus Berlin sei lediglich einEntwurf, betonte er. "Bis zum Ende der Woche werden wir ebenfallsLeuchtturmprojekte melden. Wir liegen im Plan." DasBundeswirtschaftsministerium versichert, die Liste werde ergänzt:"Alle Regionen werden angemessen vertreten sein." Gleichwohl gibt esin Magdeburg die Sorge, dass Richtungsentscheidungen bereits gefallensind.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell