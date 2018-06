Mitteldeutsche Zeitung: zu G-7-Gipfel/USA

Halle (ots) - Es sind also G 6 plus 1, die sich versammeln. DieGruppe mit dem mittlerweile zweifelhaften Titel "FührendeIndustriestaaten" schrumpft weiter. Nach der Annexion der Krim hatdie Runde Russland wegen Völkerrechtsbruchs ausgeschlossen. Chinaist faktisch längst im Rang der wirtschaftlich wachstumsstärksten undeinflussreichsten Länder, von der politischen Macht aber ganzabgesehen. Es sitzt aber von jeher nicht mit am Tisch. Nun machensich die USA selbst zum Zaungast.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell