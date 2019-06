Mitteldeutsche Zeitung: zu G20 und Liberalismus

Halle (ots) - Die Europäer und ihre Verbündeten müssen an derVerteidigung liberaler Werte festhalten. Jetzt, wo die Idee eines aufRecht und Regeln basierenden Miteinanders unter Beschuss gerät, musssie umso entschiedener beschützt werden - gegen Angreifer von außen,aber auch gegen die Skeptiker innerhalb westlicher Gesellschaften.Gewiss hat der Liberalismus in den vergangenen Jahrzehnten nicht nurSegnungen gebracht. Offene Märkte und offene Grenzen bringen Chancen,aber auch Zumutungen mit sich. In Europa verbinden viele MenschenLiberalismus oft mit Lohndruck, Überforderung und Entwurzelung. Essind plausible Reaktionen auf einen tiefgreifenden gesellschaftlichenWandel. Doch im Gegensatz zu den autokratischen Systemen sindliberale Gesellschaften zur Selbstkorrektur imstande. Das ist, auflängere Sicht, wahre Stärke.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell