Mitteldeutsche Zeitung zu Fußball und Corona

Halle (ots) - Die Fans halten dem Fußball den Spiegel vor. Darin ergibt sich ein unschönes Bild von hemmungsloser Kommerzialisierung hier und von hilfloser Abhängigkeit die TV-Gelder betreffend da. Dass der Profifußball frech eine Sonderrolle beansprucht ohne sich um den Rest der Menschen, ihre privaten Sorgen und wirtschaftlichen Ängste zu scheren, stößt bitter auf. "Eine baldige Fortsetzung der Saison wäre blanker Hohn gegenüber dem Rest der Gesellschaft und insbesondere all denjenigen, die sich in der Corona-Krise wirklich gesellschaftsdienlich engagieren", sagen Fans. Generell dürfe es ein "Weiter so" nicht geben. Hut ab für die klaren Aussagen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4574023OTS: Mitteldeutsche ZeitungOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell