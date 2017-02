Mitteldeutsche Zeitung: Fußball Sportrechtler uneins über Teilnahme von RB-Clubs an europäischen Wettbewerben

Halle (ots) - In der Debatte über die mögliche Lizenzierung zweierRed-Bull-Fußballklubs - RB Leipzig und Red Bull Salzburg - füreuropäische Wettbewerbe vertreten Sportrechtler unterschiedlicheAuffassungen. Der Thüringer Sportjurist Johannes Arnhold schätzt aufAnfrage der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung(Freitagausgabe) ein, dass den Vereinen wegen Verstoßes gegen dieFinancial-Fair-Play-Regelungen "Sanktionen in Gestalt von Ermahnungenoder Geldstrafen drohen" könnten. Allerdings seien der "Ausschlussoder die Nichtzulassung zu einem Uefa-Wettbewerb" unwahrscheinlich.Der Düsseldorfer Sportrechtler Paul Lambertz hingegen hält einenAusschluss unter bestimmten Voraussetzungen sogar für unumgänglich.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell