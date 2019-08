Mitteldeutsche Zeitung: Fußball-Bundesliga Gladbachs Rose sieht in RB Leipzig einen Mehrwert für die Region

Halle (ots) - Trainer Marco Rose trifft mit BorussiaMönchengladbach im Freitagspiel der Fußball-Bundesliga auf RBLeipzig. Das Duell empfindet Rose als "speziell". Das habe aber mehrmit der Tatsache zu tun, "dass ich gegen einen Bundesligaklub aus derStadt spiele, in der ich aufgewachsen bin und in der ich verwurzeltbin", und weniger damit, dass es gegen RB gehe, wie er im Interviewmit der "Mitteldeutschen Zeitung" (Freitagausgabe und online) sagte.Der 42-Jährige findet es prima, dass es mit RB nun einenBundesliga-Spitzenklub in seiner Heimatstadt gibt: "Viele Leute inder Region haben darauf gewartet, nicht nur Bundesliga, sondern auchChampions und Europa League zu sehen. Da ist ein absoluter Mehrwertfür die ganze Region entstanden." RB Leipzig habe sich "mittlerweileetabliert in der Stadt, ist ein gern gesehener Klub".Einen Trainerposten in Leipzig kann sich der frühere MainzerBundesligaspieler, der nach wie vor mit seiner Familie in Taucha beiLeipzig lebt, nur bedingt vorstellen. "Es geht darum, dass man seineHeimat genießen will. Wenn ich in Leipzig ankomme, möchte ich in Ruhewas essen gehen, in Ruhe an einen See fahre", erklärte er. "Ichmöchte, dass meine Tochter zur Schule gehen kann, ohne dass es Themaist, ob der Papa am Wochenende gewonnen oder verloren hat." Dennochlässt sich Rose ein Hintertürchen offen: "Auf der anderen Seite wärees natürlich herausragend, wenn du in deiner Heimat, wenn du beideiner Familie bist, den Job ausüben kannst, den du am liebstenmachst."Rose war 2018 auch Trainerkandidat in Leipzig gewesen, bevorRasenballsport Julian Nagelsmann verpflichtete. Kommentieren möchteer das nicht mehr. "Dazu möchte ich nichts mehr sagen. Ich bin jetztTrainer von Borussia Mönchengladbach. Das ist das allesEntscheidende", so Rose. Zugleich hat er Verständnis für dieProteste der Gladbacher Ultras gegen RB Leipzig. Vor demAufeinandertreffen beider Klubs am dritten Spieltag: "Jeder hat dasRecht, seine Meinung zu sagen und Dinge zu kritisieren, die er nichtgut findet. Und ich finde auch, dass man diese Meinungsäußerungenakzeptieren muss. Die Proteste sollten allerdings friedlich undanständig sein und nicht unter der Gürtellinie stattfinden." DieGladbacher Ultras haben einen 19-minütigen Pfeifboykott gegen das"Konstrukt" RB Leipzig angekündigt. Vor seinem Engagement amNiederrhein war Rose sechs Jahre lang beim Leipziger Bruderklub FCRed Bull Salzburg angestellt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell