Mitteldeutsche Zeitung: zu Fußball

Das erstmalige Aus bei einer WM in der Vorrunde isteine Peinlichkeit sondergleichen. Als Weltmeister krachendgescheitert, als Letzter in einer Gruppe mit vermeintlichmittelmäßigen Gegnern - was für eine Negativ-Sensation. Entsetzen,Wut, Fassungslosigkeit, Enttäuschung - die ganze Palette negativerGefühle bricht sich Bahn. Was undenkbar schien, hat sich im Turnierjedoch abgezeichnet. Mexiko bestrafte die lässige Selbstgefälligkeit.Man ist Titelverteidiger, hat den Confed-Cup und die U-21-EMgewonnen, ist Nummer eins der Welt. Wer soll Deutschland schongefährlich. Das Resultat der Aufarbeitung kann nur sein: Löw istnicht mehr haltbar. Er wird es wohl selbst einsehen.