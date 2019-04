Mitteldeutsche Zeitung: Früherer Todesstreifen CDU bremst beim Grünen Band

Halle (ots) - Ein wichtiges Projekt des Landes zur Erinnerung andie innerdeutsche Grenze könnte sich über den 30. Jahrestag derGrenzöffnung hinaus verzögern. Das berichtet die in Halleerscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstag-Ausgabe). Bis zum 9.November wollte die Landesregierung den einstigen Todesstreifen alsNaturmonument unter Schutz stellen. Die CDU-Landtagsfraktion stelltdas jetzt in Frage. "Wir sehen noch wichtige ungeklärte Punkte. Nachjetzigem Stand können wir nicht zustimmen", sagte AgrarpolitikerBernhard Daldrup der MZ. Die Fraktion will verhindern, dass neueNaturschutzbereiche entstehen. "Da werden Grundeigentümer kaltenteignet. Das wollen wir nicht."Rund zwei Drittel der Flächen am früheren Grenzweg gehören bereitsdem Land oder Umweltschutzverbänden. Das restliche Drittel wird vonprivaten Eigentümern oder ihren Pächtern als Ackerland, Grünflächeoder Wald genutzt. Mit der Einstufung als Nationales Naturmonumentwürden für diese Flächen Regeln wie im Naturschutzgebiet gelten.Dadurch würden sie weniger wert, fürchtet die CDU.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell