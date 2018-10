Mitteldeutsche Zeitung: zu Fristen für eine Regierungsbildung

Halle (ots) - Was für eine Vorstellung: Bundestagswahl,Wahlprogramme nebeneinander legen, ruckzuck, fertig ist dieBundesregierung - weil ja die Frist lauert. So aber wird es nichtfunktionieren. Die letzte Regierungsbildung in Berlin hat auchdeswegen so lange gedauert, weil die FDP sich erst nach vier WochenGesprächen entschloss, dass es mit Union und Grünen irgendwie dochnicht geht. Sie hat auch deswegen so lange gedauert, weil dieSPD-Spitze dann erst ihre Parteibasis überzeugen wollte. Einengravierenden Nachteil kann eine Frist auch haben: In schwierigenKonstellationen kann sie auch genutzt werden, um Koalitionenunmöglich zu machen und Neuwahlen zu erzwingen. Damit wird eineRegierungsbildung nicht schneller.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell