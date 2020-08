Mitteldeutsche Zeitung zu Fridays for Future/Merkel

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Halle (ots) - Es ist eine Jugend-Bewegung herangewachsen, deren Anführerin Greta Thunberg am Donnerstag völlig zu Recht und auf eigenen Wunsch von Kanzlerin Angela Merkel empfangen wurde. Es gibt wohl keine jugendliche Protestbewegung, deren Anliegen je so berechtigt war wie das von "Fridays for Future". Die Zeichen der Katastrophe stehen in diesem Sommer mal wieder unübersehbar an der Wand - die Hitze, der Mangel an Regen, die Brände, das Abschmelzen des Eises in Grönland. Mittlerweile wird ernsthaft diskutiert, wie lange unsere Wasserreserven reichen. Es geht um unsere gesamte industrielle Lebensweise. Ja, es geht um unsere Existenz.