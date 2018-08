Mitteldeutsche Zeitung: Freizeit/ Zahl der Badetoten ist in Sachsen-Anhalt gestiegen

Halle (ots) - Halle. In diesem Jahr sind in Sachsen-AnhaltsGewässern bereits mehr Menschen bei Badeunfällen gestorben als imgleichen Vorjahreszeitraum. Das berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Freitagsausgabe) und beruft sich dabei aufZahlen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Demnach sind indiesem Jahr bereits 14 Menschen im Land beim Baden tödlichverunglückt - nur einer weniger als im gesamten Jahr 2017. "Die Markevon 20 Toten werden wir in diesem Jahr wohl leider deutlichübertreffen", sagte Holger Friedrich, Geschäftsführer desDLRG-Landesverbandes Sachsen-Anhalt. Wie in den Jahren zuvor seienauch 2018 vornehmlich ältere Männer Opfer von tödlichen Badeunfällen.Zuletzt starb am Donnerstag ein Mann in Bernburg (Salzlandkreis)beim Baden in der Saale. Am Mittwoch kam ein 69-Jähriger im Süßen Seebei Aseleben (Mansfeld-Südharz) ums Leben. Dass ältere Männer diegrößte Risikogruppe bilden, hängt für Friedrich mitSelbstüberschätzung, Leichtsinnigkeit sowie gesundheitlichenEinschränkungen zusammen. "Im Glauben an ihre eigeneLeistungsfähigkeit, ignorieren die Männer Warnsignale des Körpers undauch elementare Baderegeln", sagte der DLRG-Geschäftsführer der MZ.Er plädiert für ein regelmäßiges Schwimmtraining in überwachtenFreibädern.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell