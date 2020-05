Mitteldeutsche Zeitung zu Forderung nach einem Kindergipfel

Halle (ots) - Was aber wirklich wütend macht, ist die Selbstverständlichkeit, mit der Millionen Familien auf unbestimmte Zeit im Ungewissen gelassen werden. Die Krisenhilfen wie Lohnfortzahlung für Eltern laufen demnächst aus - Verlängerung unklar. Wie Unterricht und Betreuung nach dem Sommer laufen, niemand weiß es. Gegen einen Kindergipfel im Kanzleramt ist eigentlich nur eines zu sagen: Er hätte gleich am Anfang kommen müssen. Denn Kinder und Familien sollten in diesem Land wichtiger sein als Autokonzerne.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4592634OTS: Mitteldeutsche ZeitungOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell