Mitteldeutsche Zeitung: zu Folgen aus dem Mord an Susanna F.

Halle (ots) - Zwar hat die Bundesregierung mit der Einführung derAnkerzentren inzwischen einen Schritt in die richtige Richtunggemacht. Von Verhältnissen wie in den Niederlanden, wo Asylsuchendeinnerhalb von zwei Monaten Klarheit haben, sind wir aber weitentfernt. Ebenso von der konsequenten, frühzeitigen Abschiebungstraffällig gewordener Flüchtlinge oder einer engen, forderndenBegleitung bei der Integration derjenigen, die bleiben dürfen. Drehtdie Politik nicht weiter an diesen Stellschrauben, wird sie dieAkzeptanz für Zuwanderung auf Dauer bei einer Mehrheit nicht erhaltenkönnen. Und sie verrät in gewisser Weise auch die übergroße Mehrheitderjenigen Zugewanderten, die sich redlich bemühen.