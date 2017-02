Mitteldeutsche Zeitung: zu Flüchtlingsdeal EU-Libyen

Halle (ots) - Auf die Idee, ausgerechnet Libyen als "Partner" dereuropäischen Flüchtlingsabwehrpolitik zu betrachten, kann nur einerkommen, der nicht den aktuellen Bericht des Auswärtigen Amtes zu den"allerschwersten, systematischen Menschenrechtsverletzungen" indiesem Land gelesen hat: "Exekutionen nicht zahlungsfähigerMigranten, Folter, Vergewaltigungen, Erpressungen sowie Aussetzungenin der Wüste sind an der Tagesordnung". Das nimmt die EuropäischeUnion in Kauf, um sich die Flüchtlinge, von denen in den vergangenendrei Monaten 1 354 im Mittelmeer ertrunken sind, unter allenUmständen vom Hals zu halten.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell