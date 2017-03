Mitteldeutsche Zeitung: Flüchtlinge Asylklagen auf Allzeithoch

Halle (ots) - Die Verwaltungsgerichte Halle und Magdeburg stehenvor einer nie dagewesenen Zahl von Asylverfahren. Im vergangenen Jahrgingen bei ihnen 4 800 Flüchtlingsklagen ein, mehr als je zuvor.Damit dreht sich bereits jedes zweite Verfahren an denVerwaltungsgerichten um das Thema Asyl. Für dieses Jahr werden sogar7 000 neue Fälle erwartet. Das berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Sonnabend-Ausgabe).Die Klageflut ist Folge der Aufrüstung im Bundesamt für Migrationund Flüchtlinge (Bamf). Die Behörde hat mit einer deutlich höherenZahl von Mitarbeitern begonnen, zahlreiche aufgelaufene Anträge zuentscheiden. "Darunter sind viele Fälle von Syrern, die nichtindividuell beurteilt werden, sondern pauschal alsBürgerkriegsflüchtlinge anerkannt werden", sagt Kristina Kubon,Sprecherin des Oberverwaltungsgerichts Magdeburg. Mit diesemsogenannten subsidiären Schutz haben die Flüchtlinge jedoch keinRecht, Familienangehörige nachzuholen. Zahlreiche Syrer klagen nun,um einen besseren Schutzstatus zu erreichen, viele mit Erfolg.Der Präsident des Oberverwaltungsgerichts, Michael Benndorf, siehtdie Kapazität der Gerichte bereits jetzt überfordert. "Die Zahl derAsylklagen hat sich einem solchen Maß gesteigert, dass wir dem nichtmehr gewachsen sind. Wir kommen nicht hinterher." Benndorf hält fürnotwendig, dass die Zahl der Richter an den Verwaltungsgerichten vonaktuell 50 auf 75 aufgestockt wird. "Leider haben wir nicht dieLobby. Polizisten und Lehrer gelten als wichtiger."Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell