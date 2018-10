Mitteldeutsche Zeitung: Feine Seine Fischfilet/Stiftung Bauhaus Dessau stellt Sprecherin frei

Halle (ots) - Dessau/Halle. In der Diskussion um die Absage desKonzerts der linken Punkband "Feine Sahne Fischfilet" hat dieStiftung Bauhaus Dessau ihre Chef-Pressesprecherin freigestellt. Dasberichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung(Sonnabend-Ausgabe). Zu den Gründen wollte sich die Stiftung nichtäußern. Sie hatte zuvor ein ZDF-Konzert in der Reihe "zdf@bauhaus"mit der Band abgelehnt, nachdem rechte Gruppierungen zum Protestgegen den Auftritt aufgerufen hatten. Am Donnerstagabend gab die Bandbekannt, auf dem Gelände der Alten Brauerei zu spielen. Die Kartenwaren am Freitag in kürzester Zeit vergriffen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell