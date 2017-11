Mitteldeutsche Zeitung: Fall Yangjie Li Mögliches juristisches Nachspiel kann nach Vorlage des Urteils beginnen

Halle (ots) - Noch vor Weihnachten dürfte sich abzeichnen, was dernächste Schritt im Verfahren um den Tod der chinesischen StudentinYangjie Li ist. Das berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Mittwoch-Ausgabe). "Das ganze Urteil liegtinzwischen schriftlich vor", bestätigte der Präsident desLandgerichtes in Dessau-Roßlau, Frank Straube, am Dienstag aufAnfrage. Ab Zustellung des schriftlichen Urteils bleiben denProzessbeteiligten zunächst vier Wochen. In dieser Zeit müssen sieihre vor mehr als drei Monaten angekündigte Revision begründen.Sowohl die Staatsanwalt und die Nebenklage, die die Angehörigen vonYangjie Li vertritt, als auch die Verteidigung wollen diesegesetzlich eingeräumte Chance auf Überprüfung durch denBundesgerichtshof nutzen.Yangjie Li war im Mai 2016 in der Dessauer City ums Lebengekommen, nachdem sie in eine Wohnung gelockt, dort mehrfach sexuellmissbraucht und dabei auf das Schwerste verletzt worden war. DerHauptangeklagte Sebastian F. muss nach dem Urteil vom 4. August wegenMordes und Vergewaltigung lebenslang hinter Gitter. Bei ihm stelltedas Gericht zudem eine besondere Schwere der Schuld fest. Er mussalso mindestens 15 Jahre in Haft bleiben. Xenia I., Mitangeklagte undEx-Freundin, erhielt wegen sexueller Nötigung in besonders schweremFall eine Jugendstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten. Beidemüssen etwa 60 000 Euro Schmerzensgeld an die Hinterbliebenen zahlen.Polizistensohn Sebastian F. trägt zudem noch die Kosten desVerfahrens.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell