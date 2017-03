Mitteldeutsche Zeitung: zu Facebook und Hetze

Halle (ots) - Man kann jetzt nur hoffen, dass dieses Gesetz nunmöglichst reibungslos das parlamentarische Verfahren passieren wirdund noch in dieser Legislatur verabschiedet werden kann, so wie essich Maas erhofft. Denn die Parteien scheinen sich selten so einiggewesen zu sein wie bei diesem Thema: Unverzügliches Löschen vonstrafrechtlich relevanten Inhalten, obligatorischeBeschwerdeverfahren und harte Sanktionen für Betreiber. Aber: Landetkünftig jede Beschwerde mit strafbarem Inhalt, die von Facebookignoriert wurde, vor Gericht? Wer entscheidet, ob ein Beitragstrafrechtlich relevant ist? All das muss geklärt werden - schnell.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell