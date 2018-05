Mitteldeutsche Zeitung: zu Facebook

Halle (ots) - Man braucht sich nicht mit Zuckerberg zu treffen, umdie Voraussetzung zu benennen, die geschaffen werden muss, damitdessen Netzwerk seinen Nutzern dient, anstatt ihnen und denDemokratien, in denen sie leben, heimlich zu schaden: Transparenz.Aber um sie zu erreichen, muss man die grenzenlose Macht derdigitalen Riesen zerschlagen, zumindest begrenzen. Ein bestechenderAnsatz wird von der deutschen Linken vertreten und hat wohl auchFreunde in Unionskreisen: Die Netzwerke sollen zur Öffnungverpflichtet werden. So wie wir am Telefon aus dem O2-Netz auchKunden von Telekom und Vodafone erreichen, sollen Nutzer zwischenFacebook, WhatsApp und Snapchat kommunizieren können. Das würdeFacebook seiner exklusiven Stellung berauben. Und so könntewirkliche Konkurrenz entstehen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell