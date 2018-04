Mitteldeutsche Zeitung: Ex-Minister Felgner will Wirtschaftsförderer in Halle werden

Halle (ots) - Der früherer sachsen-anhaltische WirtschaftsministerJörg Felgner (SPD) bewirbt sich um den Posten als Geschäftsführer derstädtischen Entwicklungs- und VerwaltungsgesellschaftHalle-Saalekreis (EVG). Das berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Dienstagausgabe). Die EVG kümmert sich zumBeispiel um Ansiedlungen in Gewerbegebieten wie dem "Star Park"."Mitmeinen langjährigen landespolitischen Erfahrungen im Bereich derWirtschafts- und Finanzpolitik will ich der Stadt Halle helfen,weitere Investoren zu gewinnen, neue Gewerbegebiete zu entwickeln undden wirtschaftlichen Aufschwung der vergangenen Jahre fortzusetzen",sagte Felgner der Zeitung. Der 45-jährige Felgner war von April biszu seinem Rücktritt im November 2016 Wirtschaftsminister im Kabinettvon Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Zuvor war erStaatssekretär im Finanzministerium. Er geriet aufgrund mehrererGutachten in die Kritik, weil die Expertisen teilweise ohneAusschreibung an das Institut für Strukturpolitik undWirtschaftsförderung in Halle vergeben worden waren.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell