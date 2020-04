Mitteldeutsche Zeitung zu Europa und Corona

Halle (ots) - Mehr Europa wagen - auch und gerade wegen einer Notlage: Könnte so etwas auch heute gelingen? Oder zerbricht die EU unter der doppelten Last ökonomischer und politischer Krisen? Die Rezession ist bereits prognostiziert. Sie könnte einen unheilvollen Populismus antreiben. Gigantische Chancen und gigantische Risiken liegen jetzt gefährlich nahe beieinander. Die Rettung der EU jedenfalls ist einen Versuch wert, übrigens nicht allein aus einem europäischen Eigeninteresse heraus. Die in Europa vorgeführte "Verbrüderung von Nationen", die das Nobelkomitee 2012 mit dem Friedensnobelpreis auszeichnete, beeindruckt nach wie vor die ganze Welt. Europa ist ein Hoffnungszeichen, eine Orientierung gebende Größe für Menschen in aller Welt. Wenn Europa scheitert, wird es auch rund um den Globus düster.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4566937OTS: Mitteldeutsche ZeitungOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell