Mitteldeutsche Zeitung: Erdrutsch von Nachterstedt - Landrat macht Druck für See-Freigabe

Halle (ots) - Fast ein Jahrzehnt nach der tödlichen Katastrophevon Nachterstedt (Salzlandkreis) steht die Zukunft des ehemaligenTagebaus in den Sternen. Der geflutete Concordiasee im altenBergbaugebiet sollte zur überregionalen Touristenattraktionwerden. Doch nach den Erdrutschen 2009 und 2016 ist heute offen,wann der See geöffnet werden kann. Landrat Markus Bauer (SPD) willsich mit der Hängepartie nicht abfinden. Er sagte der in Halleerscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe) zwar, "soetwas darf nie wieder passieren". Zugleich drängte er auf eineEntscheidung, was mit dem See geschehen soll. "Man muss der Regionein Zeichen geben, wie es weitergeht und ob der See geöffnet werdenkann", sagte er dem Blatt. Die Bevölkerung habe ein Recht darauf.Der Concordiasee sei immer noch ein Projekt, mit dem touristischgewuchert werden könne, so Bauer. Mit Blick auf den BergbausaniererLMBV sagte der Landrat, er wolle bis Anfang 2019 Klarheit haben.Auch das Ministerium setzt noch auf den Concordiasee alsTourismus-Großprojekt. Akute Sicherheitsbedenken überlagern jedochdie Zukunftspläne. Bei dem verheerenden Erdrutsch 2009 war ein Teildes Süd-ufers abgestürzt, hatte Häuser mitgerissen. Drei Menschenstarben, Dutzende verloren ihr Zuhause. Das Gebiet, das alstouristische Seenlandschaft geplant war, ist gesperrt. Das fürBergbau zuständige Landes-Wirtschaftsministerium sagte der Zeitungnun, notwendige Sicherungsarbeiten würden noch Jahre dauern.Frühere Pläne hatten eine Teilöffnung 2017 vorgesehen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell