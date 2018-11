Mitteldeutsche Zeitung: Energie Zweites Leben für alte Windräder

Halle (ots) - Windräder aus Sachsen-Anhalt bekommen in Osteuropaund Afrika ein zweites Leben. Das berichtet die in Halle erscheinendeMitteldeutsche Zeitung (Freitag-Ausgabe). Immer häufiger werdenältere Anlagen hierzulande demontiert und im Ausland wiederaufgebaut. "Es ist noch ein Nischenmarkt, er entwickelt sich aberdynamisch", berichtet Dragan Popovic vom Online-Portalwind-turbine.de, Deutschlands größter Verkaufsbörse für Windräder.Aktuell gibt es keine Zahlen, wie groß der Markt für gebrauchteWindkraftanlagen ist. Doch dürfte er in den kommenden Jahren enormwachsen. Denn ab 2021 läuft die 20-jährige Förderung allerWindkraftanlagen aus, die vor dem Jahr 2000 gebaut wurden. Diesemüssen dann ohne Subventionen betrieben werden. Nach Angaben vonRuth Brand-Schock vom Landesvorstand Sachsen-Anhalt desBundesverbandes Windenergie (BWE) betrifft das in Sachsen-Anhalt etwa500 von insgesamt 2 900 Anlagen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell