Mitteldeutsche Zeitung: Energie/Treibstoffe Raffinerie-Havarie hat Folgen: Erste Tankstellen in Mitteldeutschland ohne Sprit

Halle (ots) - Durch eine Havarie bei der Total-Raffinerie in Leunawird an ersten Tankstellen in Mitteldeutschland der Kraftstoff knapp.Betroffen ist die Tankstellenkette HEM. "Nach einem Störfall in derRaffinerie Leuna sind in Teilen von Sachsen, Thüringen undSachsen-Anhalt Versorgungs-Engpässe bei Benzin und Dieselentstanden", sagte HEM-Sprecherin Marion Merken. So melden Pächterder Kette in Leipzig, Bitterfeld-Wolfen und Torgau Engpässe beieinzelnen Sorten wie Diesel und Benzin E5. Einzelne Stationen sindauch komplett leer. Total äußerte sich auf Anfrage am Montag nichtzu der Situation.Bei planmäßigen Wartungsarbeiten war es in der Total-Raffinerie inLeuna zu einem Schwelbrand in einer Kolonne gekommen. Die Anlage,die zentral für die Produktion ist, ging dabei kaputt. Noch istunklar, wann die Raffinerie, die 1300 Tankstellen in Ostdeutschlandversorgt, wieder die Kraftstoff-Herstellung aufnimmt. Vor gut einerWoche betonte Total noch: "Die Versorgung der Tankstellen wirdalternativ sichergestellt."Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell