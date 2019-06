Mitteldeutsche Zeitung: Energie/Steuern/Sachsen-Anhalt Profite aus Windrädern fliegen davon

Halle (ots) - An den vielen Windrädern in Sachsen-Anhalt verdienenvor allem Unternehmer und Kommunen aus anderen Bundesländern. Dasberichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung(Donnerstag-Ausgabe). Lediglich 92 der 491 Anlagen im Land habeneinen hier ansässigen Betreiber, teilte die Staatskanzlei aufMZ-Anfrage mit. Damit haben vier von fünf Windrädern auswärtigeBesitzer, die Profite fließen aus dem Land. Gleichzeitig bleibt auchvom Steueraufkommen nur ein sehr kleiner Teil dort, wo der saubereStrom erzeugt wird.Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) fordertfür Windräder eine Reform des Steuerrechts. "Die Verteilung derSteuern ist nicht gerecht", sagte er der MZ. "Das System muss neujustiert werden. Die Gemeinden, in denen die Leistung erbracht wird,müssen eine angemessene und dauerhafte Beteiligung am Steueraufkommenerhalten."Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell