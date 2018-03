Mitteldeutsche Zeitung: zu EU und Giftanschlag

Halle (ots) - Was es heißt, wenn Europa in außenpolitischenBelangen nicht mit einer Stimme spricht, konnte man jetzt betrachten:Die EU-Außenminister befassten sich bei einem Treffen in Brüssel mitdem jüngsten Nervengift-Anschlag auf den ehemaligen DoppelagentenSergej Skripal und dessen Tochter in Großbritannien - und waren sichnicht einig, wie der Vorgang zu bewerten sei. Zwar bekundeten dieMinister ihre Solidarität mit der britischen Regierung. Auf Betreibendes linksregierten Griechenlands verzichteten sie aber auf klareAnschuldigungen in Richtung Russland.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell