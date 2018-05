Mitteldeutsche Zeitung: zu EU/Iran

Halle (ots) - Auf Zugeständnisse der USA zu hoffen, erscheintblauäugig. Trump ist nicht als ein Präsident bekannt, der es zulässt,dass ihm jemand in den Rücken fällt. Aber welcher Konzernchef wirddann sein Amerika-Geschäft riskieren, nur um ein paar zusätzlicheMillionen im Iran zu verdienen? Der EU bleibt in dieser Situationkaum mehr als Symbolpolitik. Da gibt es jenes verstaubteAnti-Blockade-Gesetz aus den 90er Jahren, mit dem Europa seineBetriebe vor ausländischen Sanktionen schützen und mit Subventionenschadlos halten will. Das klingt gut, dürfte aber kaum wirken.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell