Mitteldeutsche Zeitung: zu Doping und Russland

Fest steht: Russland hat Doping unter seinen Sportlern in riesigenDimensionen staatlich geduldet, womöglich sogar gefördert. Spätestens seitProtokolle aus dem Vorfeld der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschiaufgetaucht sind, ist das bekannt. 2018 soll nun das Moskauer Anti-DopinglaborBeweise für Manipulationen beiseite geschafft haben. Ein deutliches Zeichen: InRussland wird weiter gedopt. Die Verfolgung Russlands gleicht inzwischen abereiner Hexenjagd. Opfer sind alle russischen Sportler - egal ob sauber odernicht. Die Pauschalisierung: "Russen haben Dreck am Stecken", ist nichtstatthaft. Es sollte immer noch die Unschuldsvermutung gelten.