Mitteldeutsche Zeitung: zu Dimap-Umfragen Mitteldeutschland

Halle (ots) - Die Hoffnung der etablierten Parteien, dassensationelle Abschneiden der AfD vor zwei Jahren könne sich alseinmaliger Ausrutscher entpuppen, hat sich nicht erfüllt. FrühereUnterschiede in der Parteienlandschaft der drei Länder haben sichnivelliert. Die Sachsen-Union, die einst vor Kraft kaum laufenkonnte, ist am Boden zerstört. Der erste Ministerpräsident derLinkspartei, Thüringens Bodo Ramelow, wäre nach jetzigem StandGeschichte. Das sind Erdbeben. Dass die CDU in Sachsen-Anhalt denAbstand zur AfD ein kleines bisschen vergrößert hat, wieMinisterpräsident Haseloff tapfer verkündet, ist in Wahrheit nur einkläglicher Trost.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell