Halle (ots) - In der Affäre um eine Dienstreise vonLandesfinanzminister André Schröder (CDU) in die USA übt der Bund derSteuerzahler Sachsen-Anhalts Kritik. Das berichtet die in Halleerscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Sonnabend-Ausgabe).Vorstandsmitglied Ralf Seibicke sagte der MZ, die Begleitung desMinisters durch seine Büroleiterin sei "anrüchig". Grundsätzlichstelle sich die Frage, ob eine Begleitung unter dem Grundsatz derSparsamkeit bei einer solch weiten Reise tatsächlich notwendig sei."Wenn das aber nicht zu vermeiden ist, dann kommt bei einerWeltbank-Tagung ein Experte aus dem Kreditreferat in Frage. Wenn esum inhaltliche Zuarbeit geht, wäre eine Büroleiterin die letzte, diemir einfällt."Schröder war Mitte Oktober zur Jahrestagung von IWF und Weltbanknach Washington gereist. Dass ihn seine Büroleiterin begleitete,sorgt für Ärger in der CDU-Landtagsfraktion. Das Finanzministeriumbegründet die Entscheidung damit, jemand habe Schröders Termine vor-und nachbereiten müssen, zudem spreche die Mitarbeiterinverhandlungssicheres Englisch.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell