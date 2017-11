Mitteldeutsche Zeitung: Dienstreise Regierungschef Haseloff setzt Zeichen der Sparsamkeit

Halle (ots) - In der Diskussion um eine Dienstreise vonLandesfinanzminister André Schröder (CDU) in die USA in Begleitungseiner Büroleiterin hat Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) einPlädoyer für Sparsamkeit abgelegt. Das berichtet die in Halleerscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Sonnabend-Ausgabe).Regierungssprecher Matthias Schuppe sagte der MZ, maßgeblich seiendie Reisekostenregeln des Landes. Jedem Dienstreisenden obliegeselbst die Entscheidung, inwieweit er diese Regeln ausschöpfe. "DerMinisterpräsident hat entschieden, für sich immer diekostengünstigste Variante zu wählen", sagte Schuppe. "Er fliegtkonsequent Economy." Das gilt auch für Interkontinentalflüge.Finanzminister Schröder war Mitte Oktober zur Jahrestagung von IWFund Weltbank nach Washington gereist. Dass ihn seine Büroleiterinbegleitete, sorgt seither für Ärger in der CDU-Landtagsfraktion.Beide nutzten für die Flüge die bequemere und deutlich teurereBusiness Class. Das Finanzministerium begründet die Mitreise derBeamtin damit, jemand habe Schröders Termine vor- und nachbereitenmüssen. Zudem spreche die Mitarbeiterin verhandlungssicheresEnglisch.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell