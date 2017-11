Mitteldeutsche Zeitung: Dienstreise Finanzminister Schröder gerät in Turbulenzen

Halle (ots) - Eine Dienstreise von Landesfinanzminister AndréSchröder (CDU) in die USA schlägt weiter hohe Wellen. Das berichtetdie in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Samstag-Ausgabe).Die MZ hatte aufgedeckt, dass der Politiker von seiner Büroleiterinbegleitet wurde. Beide flogen gemeinsam auf Steuerzahlerkosten in derteuren Business Class. Der Landesrechnungshof kritisiert nun, dasFinanzministerium habe damit gegen seine eigenen Vorschriftenverstoßen. Beamte des Landes - wie die Büroleiterin - müssen zwingenddas billigste Ticket in der einfachsten Klasse buchen, heißt es ineinem vierseitigen Vermerk, der der MZ vorliegt. Zulässig wäredemzufolge lediglich die Economy Class. Schröder berief sich auf einePraxis seines Hauses. Auch unter seinem Vorgänger Jens Bullerjahn(SPD) seien mitreisende Beamte auf Interkontinentalflügen in derBusiness Class gereist, sagte er der MZ. "Ich habe ohne Arg gehandeltund wollte nach den geltenden Regeln reisen. Ich habe dieVerfahrensweise nicht zu meinen Gunsten verändert." Schröder beruftsich auf die Auslandsreisekostenverordnung des Bundes, die auch fürBedienstete des Landes ohne Einschränkung gelte. DerLandesrechnungshof kommt zu einem ganz anderen Ergebnis. Bei denRegeln für Flugreisen sei Sachsen-Anhalt vom Bundesrecht ausdrücklichabgewichen. Erstattet würden Kosten "nur in Höhe der billigsten Karteder allgemein niedrigsten Klasse" eines Beförderungsmittels. Dadurchsei Beamten und Angestellten des Landes die Nutzung der ersten Klassein Zügen untersagt. Das gleiche gelte in Flugzeugen.Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ließ mitteilen, dass erselbst stets freiwillig auf die Bequemlichkeit einer höherenSitzkategorie verzichtet. "Der Ministerpräsident hat entschieden, fürsich immer die kostengünstigste Variante zu wählen", sagtRegierungssprecher Matthias Schuppe. "Er fliegt konsequent Economy."Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell