Mitteldeutsche Zeitung: zu Deutschland/Türkei

Halle (ots) - Sigmar Gabriel ist Deutschlands oberster Diplomat,aber nicht unbedingt ein Meister der diplomatischen Sprache. Das hatder Außenminister gerade wieder unter Beweis gestellt. In einemInterview hat er den Anschein erweckt, als wolle er dieWiederaufnahme deutscher Rüstungslieferungen an die Türkei an dieFreilassung des dort inhaftierten deutschen Journalisten Deniz Yücelknüpfen. Klar ist: Yücel muss ebenso freigelassen werden wie alleGefangenen in der Türkei, die nur deswegen einsitzen, weil sieentweder wie Yücel ihre Arbeit gemacht haben, oder politische Gegnerdes zunehmend autokratisch auftretenden Präsidenten Recep TayyipErdogan sind. Das sind keine Verbrechen. Und gerade deswegen darf dieFreilassung der Inhaftierten auch nicht verhandelbar sein.