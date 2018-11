Mitteldeutsche Zeitung: Deutscher Olympischer Sportbund Künftiger Vize Silbersack: Blutrünstige E-Sport-Spiele sind nicht mit Ethik des Sports kompatibel

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Halle (ots) - Andreas Silbersack, 51-jähriger Rechtsanwalt ausHalle, wird am Sonnabend bei der Mitgliederversammlung des DeutschenOlympischen Sportbundes (DOSB) zum Vizepräsident für Breitensportgewählt. Das berichtet die in Halle erscheinende MitteldeutscheZeitung (Freitag-Ausgabe). Er ist nach Petra Tzschoppe dann zweiterVertreter Sachsen-Anhalts im wichtigsten Gremium des deutschenSports.Der Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in Halle im kommendenJahr stellt im Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung heraus:Sollte er die OB-Wahl tatsächlich gewinnen, "müsste ich dem allesunterordnen. Das beträfe die Ehrenämter und auch meinen Beruf alsRechtsanwalt". Zugleich ist er skeptisch, was die Einbindung vonE-Sports in den DOSB-Bereich betrifft. "An der Ethik scheiden sichdie Geister. Wenn es um Spiele geht, bei denen Menschenabgeschlachtet werden, dann ist das mit der Ethik des Sports nichtkompatibel. Blutrünstiges werden wir nicht befördern", sagtSilbersack, der auch Präsident des Landessportbundes ist.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell