Mitteldeutsche Zeitung: Datenschutz Landesbeauftragter sieht keine Probleme bei Namen auf Klingelschildern

Halle (ots) - Sachsen-Anhalts Landesdatenschutzbeauftragter Haraldvon Bose sieht keine Rechtsunsicherheiten beim Anbringen von Namenauf Klingelschildern: "Auch bei Anwendung der EuropäischenDatenschutz-Grundverordnung ist dafür grundsätzlich keineEinwilligung der Mieter erforderlich", sagte er der in Halleerscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitag-Ausgabe). Damit sei esauch nicht notwendig, massenweise die Namen aus den Klingelschildernzu entfernen.Erst am Donnerstag hatte Kai Warnecke, Präsident desImmobilien-Eigentümerverbandes "Haus & Grund", gegenüber derBild-Zeitung angekündigt, seinen 900.000 Mitgliedern eine Entfernungder Namen zu empfehlen. Hintergrund ist die Beschwerde eines Mietersin Wien (Österreich). Dieser hatte gegenüber der kommunaleHausverwaltung "Wiener Wohnen" beklagt, dass durch den Namen auf demKlingelschild seine Privatsphäre verletzt werde. Argumentiert hatteer mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). "Wiener Wohnen"kündigte daraufhin an, alle Namen ihrer 220.000 Mieter zu entfernen.Harald von Bose sieht dafür keine Veranlassung: "Denn einzelneVorschriften aus der DSGVO rechtfertigen die Namensnennung auf demKlingelschild." Dies sei etwa der Fall, wenn eine Namensnennungbereits im Mietvertrag geregelt ist. Aber auch wenn eine solcheVereinbarung nicht vorliegt, kann der Vermieter davon ausgehen, dasseine Namensnennung mit dem Datenschutz konform ist. Das liege an derInteressenabwägungsklausel in der DSGVO, so von Bose: "Dabei dürftees regelmäßig im Interesse des Vermieters, aber auch im InteresseDritter sein, dass eine Klingel eindeutig einem bestimmten Mieterzugeordnet werden kann." Als Beispiele nennt der DatenschützerHandwerker, Paketzusteller sowie Rettungskräfte, die die richtigeWohnung finden müssten.Ein Entfernen der Namen ist für von Bose sogar eher noch geeignet,den Datenschutz zu verletzten: "Denn der Hausfrieden könnte durchversuchsweises oder irrtümliches Klingeln bei den falschen Wohnungenbeeinträchtigt werden." Eine Interessenabwägung dürfte für denDatenschutzbeauftragten deswegen regelmäßig zugunsten dernamentlichen Beschilderung durch den Vermieter ausfallen.Allerdings, das räumt auch von Bose ein, kann es Einzelfällegeben, in denen ein Mieter gegen die Namensnennung Widersprucheinlegen kann. Dieser müsste aber mit einer besonderen Situationbegründet werden. "Dies kann dazu führen, dass nur für diesen Mietereine andere Form der Beschilderung gefunden werden muss."Entsprechend sieht von Bose auf Grundlage der DSGVO keinenHandlungsbedarf bei Wohnungsunternehmen oder gar die Notwendigkeiteiner Gesetzesänderung.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell