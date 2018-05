Mitteldeutsche Zeitung: zu Dashcams

Halle (ots) - Die vom BGH angedeutete Möglichkeit, dass Dashcamsmit sehr kurzen Speicherzeiten legal sein könnten, ist interessant.Doch so lange der BGH keine konkreten Anforderungen nennt, nützt daswenig. Denn der Trend geht eher in die andere Richtung. Autofahrersind an langen Speicherzeiten interessiert, vor allem wenn sie ihrAuto über Nacht oder übers Wochenende abstellen und Unfallschädenerst anschließend bemerken können.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell