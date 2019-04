Mitteldeutsche Zeitung: zu Daimler und Parteispenden

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Halle (ots) - Viel zu lange hat in der Öffentlichkeit der Eindruckvorgeherrscht, dass Autobauer und Politik unter einer Decke steckten.Die übergroße Nähe, so der Vorwurf, haben die Skandale der jüngstenZeit erst möglich gemacht - auch wenn dieser Vorwurf nie ganzgestimmt hat. Die Parteien werden es verschmerzen. Die 100 000 Euro,die etwa die CDU von Daimler bekommen hat, machen am jährlichenGesamtbudget der Partei weniger als einen Zehntel Prozentpunkt aus.Für den Gewinn an politischer Hygiene ist das ein zumutbarer Preis.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell