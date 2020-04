Mitteldeutsche Zeitung zu Corona und Urlaub

Halle (ots) - Österreich etwa wirbt offen um deutsche Touristen. Kroatien träumt von Gesundheitszeugnissen, Luftbrücken und Einreise-Korridoren durch Drittstaaten. Die Debatte um den Urlaub hat einen Punkt erreicht, der typisch für die Diskussionen in der Corona-Krise ist. Es gibt nur noch Zuspitzung: schwarz oder weiß, Ballermann oder Balkonien. Dabei sind doch Mittelwege denkbar. Europa ist groß, es gibt Regionen, in denen sich angesichts der dünnen Besiedlung weitgehend gefahrlos die freie Zeit verbringen lässt. Nun wird es darum gehen, diese Regionen zu definieren und Regeln aufzustellen, die eine Reise dorthin möglich machen. Kreativität ist gefragt. Natürlich muss am Ende die Sicherheit Vorrang haben.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4583468OTS: Mitteldeutsche ZeitungOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell